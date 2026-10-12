Anuel AA estrenó “Vuelve” con inesperado mensaje a Karol G y alista cuatro conciertos en Chile: ¿Quedan entradas?

Anuel AA continúa preparando el camino para su próximo álbum. El cantante puertorriqueño estrenó “Vuelve”, un nuevo sencillo que forma parte de RHLM 2 y que rápidamente captó la atención de sus seguidores por un particular mensaje relacionado con Karol G.

A través de Instagram, el artista promocionó el lanzamiento con una frase que no pasó inadvertida: “Vuelve Karol G, desbloquéame bb”. La publicación generó diversas reacciones y reavivó las especulaciones sobre su expareja.

Pero el intérprete también aprovechó la instancia para destacar su propuesta musical y lanzar un desafío a sus colegas. “Reto a quien sea en el género a que hagan un trap mejor que esta canción”, aseguró.

En la misma publicación, Anuel mencionó otros temas que, a su juicio, destacan dentro de la escena urbana. Con esto, el cantante busca posicionar su nueva producción entre los lanzamientos más destacados del género.

“Vuelve” se suma a los sencillos que anticipan RHLM 2, proyecto con el que el artista continuará desarrollando la etapa musical asociada a uno de sus sellos más reconocidos: Real Hasta la Muerte.

Anuel AA volverá a Chile en diciembre

El estreno también llega antes de su esperado regreso a territorio nacional. Anuel AA visitará Chile en diciembre como parte de su gira RHLM2, que contempla cuatro presentaciones en el Santander Arena.

El puertorriqueño ya agotó los boletos para los conciertos del 13, 14 y 18 de diciembre. En tanto, todavía quedan las últimas entradas para su cuarta fecha, fijada para el 19 de diciembre. Las entradas están disponibles a través de la página de PuntoTicket.

El espectáculo promete un recorrido por su trayectoria, combinando sus nuevos lanzamientos con canciones que marcaron distintas etapas del género urbano.

Entre los temas que forman parte de su repertorio destacan “Ella Quiere Beber”, “Sola”, “China”, “Amanece”, “Reloj” y “Secreto”.

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