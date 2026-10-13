Luto en el mundo del espectáculo por muerte de querido actor a sus 34 años

Recientemente, se dio a conocer la muerte de RJ Mitte, recordado por interpretar a Walter White Jr en «Breaking Bad».

El intérprete falleció a los 34 años en Texas, Estados Unidos, según reportes de medios internacionales y declaraciones atribuidas a su equipo.

La noticia se dio a conocer este lunes 12 de octubre, luego de que TMZ informara sobre su muerte y difundiera posteriormente una declaración de sus representantes.

Las primeras informaciones apuntan a un posible suicidio. Sin embargo, esto no es oficial u las circunstancias del fallecimiento continúan bajo investigación.

La trayectoria de RJ Mitte

El actor alcanzó gran fama mundial por Breaking Bad. Serie que debutó en 2008 y concluyó en 2013. A lo largo de sus cinco temporadas, Mitte apareció en 56 episodios como Walter White Jr., también llamado Flynn, el hijo adolescente del personaje interpretado por Bryan Cranston.

Su participación tuvo un significado especial por un aspecto que compartía con su personaje: ambos viven con parálisis cerebral. En el caso del actor, la condición se manifestaba de manera más leve, una experiencia que contribuyó a dar mayor visibilidad a las personas con discapacidad en la televisión.

Después del éxito de «Breaking Bad», Mitte continuó desarrollando su carrera en producciones cinematográficas y televisivas. Al mismo tiempo, utilizó su plataforma pública para promover la inclusión y generar conciencia sobre las dificultades que enfrentan las personas con discapacidad.

De hecho, colaboró con organizaciones como United Cerebral Palsy y Shriners Children’s, vinculadas al apoyo y la atención de personas con distintas necesidades.

En su vida personal, el intérprete se había comprometido en 2025 con Kennedy Suarez, su pareja desde hacía varios años.

Mitte también mantenía vínculos con nuevos proyectos audiovisuales. Su trayectoria quedó marcada tanto por su trabajo frente a las cámaras como por sus esfuerzos para impulsar una industria del entretenimiento más inclusiva.

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