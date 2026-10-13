Revelan mala noticia para Julián Elfenbein

Recientemente, se dio a conocer una inesperada noticia sobre la próxima versión de la Teletón.

Resulta que según dio a conocer El Filtrador, Julián Elfenbein no formaría parte de los animadores de la cruzada solidaria de este año.

En este sentido, su ausencia dejaría un espacio para otro rostro de Chilevisión.

De acuerdo con el citado medio, Eduardo de la Iglesia, conductor del matinal «Contigo en la Mañana» asumiría su lugar y estaría a cargo de uno de los bloques del evento.

La Teletón 2026 se realizará el viernes 6 y sábado 7 de noviembre. Como es tradición, la campaña contempla 27 horas de transmisión, que comenzarán en el Teatro Teletón y culminarán en el Estadio Nacional, escenario que recibirá el cierre de la jornada solidaria.

Vale señalar que hace meses que Julián Elfenbein se encuentra alejado de las pantalles. Además, durante este periodo han surgido informaciones sobre su estado de salud y una eventual hospitalización.

Posteriormente, a comienzos de septiembre, el programa «Hay que decirlo», de Canal 13, informó que el periodista habría recibido el alta médica.

Diana Bolocco habla del presente Julián Elfenbein

Hace un par de semanas, Diana Bolocco se refirió al presente del animador. Cabe destacar que ambos han compartido en distintos proyectos televisivos, por lo que sus palabras no pasaron inadvertidas.

En conversación con Revista Sarah, la animadora de Chilevisión fue enfática al señalar: «El límite es la humanidad, hay que respetar a una persona que se está haciendo cargo de su salud».

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