Teletón 2026 confirma a sus primeros artistas: ¿Quiénes se presentarán en el Teatro Teletón y el Estadio Nacional?

La Teletón 2026 comienza a tomar forma y ya confirmó a los primeros artistas que serán parte de su próxima edición. La campaña solidaria reunirá a figuras nacionales e internacionales en dos escenarios principales: el Teatro Teletón y el Estadio Nacional, recinto que albergará el cierre del evento.

La transmisión comenzará el viernes 6 de noviembre, a las 22:00 horas. La jornada inaugural contará con una obertura y el tradicional mensaje de Mario Kreutzberger, conocido como Don Francisco. Las actividades seguirán durante el sábado 7 con presentaciones musicales, humor, competencias entre famosos y despachos desde distintas localidades del país.

¿Qué artistas estarán en la Teletón 2026?

La organización adelantó parte de la programación musical para el Teatro Teletón. Entre los primeros nombres confirmados destacan Pandora, reconocido trío mexicano; Luciano Pereyra, cantante argentino, y Sinaka, artista urbano chileno.

El Estadio Nacional también recibirá a destacados exponentes de la música. El puertorriqueño Tito el Bambino y la banda Bacilos figuran entre los artistas anunciados para el espectáculo de cierre.

La cumbia tendrá un espacio importante con Santa Feria y Leo Rey, mientras que Alanys Lagos representará a la música ranchera. Los tres artistas nacionales también formarán parte de distintas fechas de la Gira Teletón.

Sinaka y Princesa Alba interpretarán el himno de esta edición

Otra de las presentaciones destacadas será la interpretación de “Súmate a lo que nos une”, himno oficial de la Teletón 2026. Sinaka y Princesa Alba estarán a cargo de esta presentación junto a músicos de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile (FOJI).

La propuesta incluirá arreglos sinfónicos para dar una nueva sonoridad a la canción de esta edición.

La programación también contempla seis bloques temáticos durante la transmisión. A esto se sumará la “Digitón”, iniciativa que busca ampliar la participación del público a través de plataformas digitales.

Por su parte, “Pulso Regional” permitirá seguir las actividades de la campaña en distintos puntos del país, más allá de Santiago.

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