Rostro de TV se sincera: «Un año y medio de consumo grande de metanfetamina y otras pastillas»

El periodista Jon Reyes recordó un polémico episodio que protagonizó en televisión y reveló que tuvo consecuencias importantes en su vida personal.

El comunicador vinculó un enfrentamiento que tuvo con José Antonio Neme, ocurrido en abril de 2026, con el momento en que tomó conciencia de su consumo problemático de sustancias.

Actualmente, el intengrante de «El Medio Día» (TVN) lleva cuatro meses en un tratamiento ambulatorio en la Fundación Contradicción. El proceso contempla sesiones de lunes a viernes, enfocadas en el trabajo emocional y la abstinencia.

El conflicto se produjo en el programa de farándula «No es lo mismo», mientras analizaban unas declaraciones de José Antonio Neme. En medio de la conversación, Reyes sorprendió al revelar que conocía al periodista desde 2017 y que ambos tenían asuntos pendientes.

«Yo conozco a Jose desde 2017 como profesional y tenemos problemas de hombre que resolver», mencionó en aquella oportunidad.

Además, explicó que ambos habían salido con el mismo hombre en algún momento. «Nunca me dijo que era pareja de José Antonio», sostuvo.

Sus declaraciones provocaron la molestia de Neme, quien llamó directamente al canal.

Jon Reyes recuerda su conflicto con Neme

En conversación con Verónica Galland y Marcel en el programa «¿Por qué somos así?», del canal de YouTube Chile Podcast TV, Jon Reyes entregó detalles de su recuperación y explicó por qué la discusión con el conductor de Mega marcó un antes y un después.

Por otro lado, Jon Reyes entregó una nueva perspectiva sobre aquel enfrentamiento y reconoció que atravesaba un período complejo debido al consumo de sustancias.

«En la terapia me di cuenta de que era alcohólico aparte. Yo no tenía idea», mencionó.

Luego, el periodista explicó directamente la relación entre la polémica y su situación personal. «El episodio de la discusión con José Antonio detona finalmente en que yo me di cuenta de que vengo de un año y medio de consumo grande (…) de metanfetamina y otras pastillas», relató Jon Reyes.

Además, recordó que durante la semana previa al conflicto había consumido grandes cantidades de clonazepam. Según contó, esto también influyó en su estado durante sus apariciones televisivas.

«La discusión con el Jose venía marcada por una semana en la que yo estaba consumiendo mucho clonazepam. Al día siguiente estaba dando un móvil para Plan Perfecto y estaba completamente hiperventilado. Son decisiones que tomé mal», aseguró el periodista.

En este sentido, Jon Reyes indicó: «Esa discusión da pie para que mi familia se dé cuenta de que algo estaba pasando conmigo. Por eso me duele mucho lo que pasa con otros rostros de televisión, de los cuales no se toman medidas. Conmigo, Tevex tomó decisiones».

Finalmente, el comunicador sorprendió al expresar su agradecimiento a Neme por las consecuencias que tuvo aquel enfrentamiento en su vida. «Yo le doy las gracias a José Antonio… gracias a esa discusión me salvaste la vida», expresó.

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