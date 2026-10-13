Camila Nash impacta tras realizar inesperada confesión sobre una popular figura de TV: «Le sale un olorcillo…»

Una inesperada situación se vivirá en el próximo capítulo del reality «¿Volverías con tu ex? 2».

Resulta que Camila Nash estará en el centro de la atención tras realizar una inesperado comentario sobre el olor de uno de sus compeñeros.

Todo ocurrirá durante una actividad que reunirá a las mujeres del encierro. Julio César Rodríguez llegará al resort para compartir un asado con ellas y animará una dinámica en la que deberán elegir a sus compañeros según distintas categorías.

Las respuestas no pasarán inadvertidas. Bárbara escogerá a Raimundo Cerda como el más macabeo de la casa, mientras que Luli destacará a Luis Mateucci como el más romántico.

En tanto, Camila Nash elegirá a Mariano como el hombre que mejor huele, pero también tendrá una particular respuesta cuando deba señalar al participante con el peor olor.

Su elección será Raimundo Cerda. En este sentido, recordará un comentario que habría escuchado anteriormente sobre el exchico reality.

«El Rai tiene fama de que toma proteínas y le sale un olorcillo porque la Sofi dijo la otra vez», comentará frente a las demás mujeres.

La reacción de Raimundo Cerda

La particular clasificación llegará hasta oídos de Raimundo Cerda, quien conocerá el comentario de su compañera desde la casona.

«Está picada», dirá el joven.

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