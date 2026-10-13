¡La reacción de Claudio Michaux lo dice todo! Popular influencer volvió a CHV y sufrió aparatosa caída: «Por hacerte la graciosa»

Recientemente, Cata Days vivió una inesperada situación en su regreso a Chilevisión.

Todo ocurrió en Fiebre de Canto, donde acompañó a Kurt Carrera en una presentación musical. Sin embargo, fue su salida del react del programa la que terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados.

La creadora de contenido llegó al espacio de CHV para sumarse a la denominada semana hot del estelar, instancia que desafía a los participantes a combinar sus interpretaciones con coreografías.

Junto al comediante, interpretó «Me haces tanto bien», canción del dúo Amistades Peligrosas. La presentación obtuvo 17 puntos del jurado y, posteriormente, ambos continuaron la jornada con una visita al react que es liderado por Claudio Michaux.

El chascarro de Cata Days

Durante su conversación con Claudio Michaux, la joven evaluó positivamente su paso por el escenario, aunque reconoció que los zapatos de taco le complicaron algunos movimientos de la coreografía.

«Buena participación, lo pasé bien y Kurt hizo lo suyo», señaló la influencer.

Luego, cuando se preparaba para dejar el espacio de transmisión. Antes de bajar de la plataforma, bromeó sobre la posibilidad de sufrir una caída. Algo que efecticamente terminó pasando: tropezó y cayó al suelo ante la mirada del conductor y de las personas presentes.

Frente a esto, Cata Days indicó entre risas: «Por estar huev… ¿quedó grabado?». Mientras algunos se acercaban para ayudarla a levantarse, Claudio Michaux aprovechó la ocasión para bromear con ella.

«Viste, por hacerte la graciosa, Cata», expresó el comediante, quien además confirmó que las cámaras habían registrado todo el episodio.

Lejos de ocultar el accidente, la influencer decidió compartir el registro en sus redes sociales y tomarse con humor lo ocurrido. Incluso, destacó el lugar que le dio a su caída dentro de su paso por el programa.

«El mejor momento de todas las temporadas de Fiebre fue mi caída en el react. Me amo», escribió en una historia de Instagram.

Además, reforzó la broma con otro mensaje que resumió el inesperado desenlace de su visita a Chilevisión: «Por hacerme la chistosa, fui chistosa real».

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