«Estoy tan cansada»: Naya Fácil se quiebra tras críticas en redes sociales y confirma importante decisión

Naya Fácil compartió un descargo en redes sociales luego de diversas críticas por sus declaraciones en un video de TikTok que se viralizó. La influencer apareció llorando e hizo un importante anuncio.

Todo surgió a raíz de un registro del influencer Pablo Roa en un centro comercial. Instancia, en la que él le preguntó cuáles eran las red flags que identificaba en un hombre.

La creadora de contenido mencionó el consumo de alcohol y drogas, además de la falta de caballerosidad. «Para mí, que beba alcohol, que se drogue, esas cosas son red flags para mí (…) que no sea caballero», indicó.

Sus palabras generaron cuestionamientos de usuarios que recordaron algunas situaciones de años anteriores en los que la influencer había mostrado públicamente situaciones relacionadas con el consumo de alcohol y sustancias.

El descargo de Naya Fácil y la decisión que anunció

Ante las críticas, Naya Fácil publicó una serie de historias en Instagram para responder a los comentarios. De este modo, manifestó su cansancio frente a los cuestionamientos sobre su vida personal.

«Estoy tan cansada; yo no sé cómo demostrar más de lo que ya he cambiado», señaló la joven.

Además, Naya Fácil expresó: «Siento que la gente hoy en día se burla porque yo no bebo alcohol, se burla de mi cambio».

En esa misma línea, defendió su decisión de mantenerse alejada de esos ambientes. «¿Por qué se sienten con el derecho? Si son cosas mías, yo no me quiero rodear de un mundo alcohólico, de un mundo de sustancias; la gente se ríe de eso», indicó.

Durante su descargo, además, reconoció que los comentarios la habían afectado emocionalmente. «Me carga sentir esta sensación porque creo que hace mucho no me sentía débil, sensible (…) No pensé que me iba a volver a sentir así en mi vida», aseguró.

Finalmente, anunció que restringirá nuevamente el acceso a sus perfiles, una medida que mantuvo durante varios años. «Voy a volver a dejar mis redes sociales privadas como las tuve durante tantos años», señaló la creadora de contenido.

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