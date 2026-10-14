Moria Casán llegará a Chile con show en Enjoy Santiago: cuándo y cómo comprar entradas

Moria Casán se prepara para reencontrarse con el público chileno. La reconocida figura del espectáculo argentino llegará a nuestro país en noviembre para presentar «Enjoy Moria», un espectáculo que repasará distintos momentos de su vida y trayectoria.

La presentación se realizará el 9 de noviembre, a las 21:00 horas, en Enjoy Santiago.

La artista subirá al escenario con una propuesta que combina comedia, emoción y experiencias personales. A través de un monólogo, compartirá episodios de su historia y recordará algunas de las frases y expresiones que la han convertido en una figura de la televisión de Argentina.

Moria Casán llega a Chile en noviembre

La visita de la argentina se produce en un gran momento para ella. Su serie documental «Moria, la serie», disponible en Netflix, ha tenido gran éxito en términos de audiencia.

La producción aborda distintos aspectos de la vida de la diva, cuya trayectoria la ha consolidado como una figura emblemática de la cultura popular argentina.

Ahora, Casán trasladará esa personalidad al escenario de Enjoy Santiago, donde ofrecerá una función que reunirá humor, recuerdos y anécdotas de su carrera.

Quienes quieran asistir al espectáculo podrán adquirir sus entradas a través de Ticketplus.

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