«Perdón que lo diga así…»: Vero Bianchi reveló osadas propuestas que recibió de futbolistas en sus inicios en TV

La periodista deportiva, Vero Bianchi estuvo presente en el present en el programa «La Divina Comida». En esta oportunidad, sorprendió al revelar que recibió propuestas de algunos futbolistas que buscaban acercarse a ella cuando recién comenzaba su carrera.

La comunicadora de TNT Sports participó en el espacio de Chilevisión junto a Toby Vega. En el capítulo también estuvieron presentes Ivette Vergara y Fernando Solabarrieta. De este modo, conversaron sobre sus vidas personales y profesionales.

En medio de la conversación, Vero Bianchi recordó que cuando inició su carrera y se encontraba soltera habría recibido mensajes de jugadores y que incluso le ofrecían costearle viajes al extranjero.

«Yo llegué soltera… perdón que lo diga así, pero los futbolistas me escribían: ‘Te invito a Europa, te mando el pasaje'», expresó.

La comunicadora precisó que algunos de los involucrados pertenecían a la selección chilena. Sin embargo, prefirió mantener sus identidades en reserva y no entregó nombres.

Bianchi también reconoció que aceptar ese tipo de invitaciones podría haberle permitido ganar notoriedad de una manera más rápida. Sin embargo, aseguró que nunca consideró esa alternativa como una opción para desarrollar su carrera.

«Es lo más común y el camino ‘más fácil’. Si yo me quiero hacer conocida, voy», comentó durante el programa.

«Siempre supe desde el primer día que no quería eso, que quería hacerme un nombre por mi carrera. Aunque me costara años», añadió.

Vero Bianchi y la maternidad

Otro de los temas que abordó la periodista fue su experiencia como madre. En junio de 2025, Bianchi y su esposo, Diego Navarrete, recibieron a su primer hijo, una etapa que, según reconoció, ha significado una de las experiencias más importantes de su vida.

«Ha sido espectacular. Lo más lindo que tengo en mi vida es mi hijo. Ha sido súper especial y súper desafiante porque yo amo mi trabajo», mencionó.

Además, Vero Bianchi explicó que decidió postergar la maternidad porque quería alcanzar cierta estabilidad en el ámbito laboral antes de convertirse en madre.

«Aplacé mucho la maternidad. Fui mamá a los 36 años porque yo quería, primero, tener una carrera consolidada. Siempre tuve las cosas muy claras», expresó la comunicadora.

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