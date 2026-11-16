Roberto Cox abandonó abruptamente el estudio del matinal de CHV: inesperado motivo

Durante este lunes, Roberto Cox vivió una inesperado situación en el matinal de CHV, «Contigo en la Mañana». Instancia, en la que cerca de las 08:30 horas abandonó de manera repentina el estudio sin dar explicaciones.

La situación llamó la atención de los televidentes, ya que el comunicador se levantó de su puesto y salió del lugar sin decir una palabra. Sin embargo, su ausencia tuvo una explicación que él mismo se encargó de aclarar más tarde.

Cerca de las 10:15 horas, Roberto Cox volvió a aparecer en pantalla. Su regreso no pasó inadvertido para sus compañeros, quienes aprovecharon la oportunidad para bromear con él y preguntarle qué había ocurrido.

En ese momento, Andrea Arístegui le pidió su opinión para que se volvier a sumar al panel, donde también se encontraban Eduardo de la Iglesia y el exfiscal Carlos Gajardo.

«Quiero saber qué opina Roberto Cox, que está aquí afuera de la discusión. ¿Volvió Roberto? ¿Lo tenemos? Está de vuelta. Ya vuelve Roberto. Venga Roberto, venga para acá», comentó la conductora.

Una vez frente a las cámaras, el periodista explicó brevemente el motivo de su salida. «Perdón, volví, es que tuve un malestar y salí un ratito hasta sentirme… (mejor)», reconoció.

La particular pregunta de Eduardo de la Iglesia a Roberto Cox

Pero la explicación no evitó que Eduardo de la Iglesia aprovechara el momento para lanzar una broma sin filtro.

«Por el tiempo de desaparición en pantalla, pensando que es lunes, cualquier persona podría creer que fuiste a hacer del 2, ¿estás bien?», le señaló bromeando.

Frente a esto, Roberto Cox, respondió rápidamente. «¿Por qué piensan así? Fue un malestar», aseguró.

Además, entregó más detalles sobre lo que le había ocurrido y reiteró que debió abandonar el estudio porque comenzó a sentirse mal.

«Me sentí mal, me mareé y salí un rato (…). Salí un ratito y me pude ir a la casa, pero mantuve ahí… y estoy bien», explicó el periodista de CHV.

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