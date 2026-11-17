Daniella Chávez compartió un potente descargo luego recibir algunas críticas por su vestuario en el estelar de Canal 13 «Vértigo». Situación que fue tema de conversación en Alfombra Roja.

Durante el viernes, cuando integrantes del panel revisaron los looks de quienes participaron en el programa. En ese contexto, Isidora Gaete cuestionó el vestido que lució la modelo.

«Ella es estupenda, pero yo no he visto vestido más feo», comentó

«Si ella ya es muy voluptuosa, sumarle el brillo más encima, me parece que es too much (…) esos vestidos están muy pasados de moda, como de miss del 2000», agregó.

Por su parte, Nelson Beltrán, conocido como «El Colombiano», intentó defender a Chávez y la describió como una «muñeca rubia encantadora». Sin embargo, Pancha Merino también intervino en la conversación con un comentario irónico «Distinguida, estupenda», fue lo que dijo.

Daniella Chávez respondió sin filtro

Las opiniones del panel no pasaron inadvertidas para la modelo, quien utilizó sus redes sociales para manifestar su molestia. En primer lugar, cuestionó las críticas de Isidora Gaete y defendió el vestuario que eligió para su aparición televisiva.

«Mi vestido fue muy elogiado; las mujeres lo amaron y se veía increíble en cámara, pero esta tarde, en el programa Alfombra Roja, la panelista Isidora lo criticó. Y lo único que he visto es que ella vive criticando a otras mujeres y descalificándolas. No sé por qué tienen a estas personas en televisión, que si no suman, no resten», expresó.

«Yo creo que hay que tener un poquito de sororidad, sobre todo en televisión. No está bien un programa donde puedes decir lo que tú quieras, opinar de la gente y reírse de todo como siempre», añadió Daniella Chávez.

Además, la modelo apuntó contra Pancha Merino. De este modo, recordó algunas polémicas que ha protagonizado la actriz y también su quiebre con Andrea Marocchino.

«Ay Panchita Merino, la misma que dijo que los niños que sufren de bullying son culpables de que los molesten. La misma que se ríe de los defectos físicos de otras mujeres. ‘Tan distinguida ella’, así me dijo», lanzó.

«Ay, Panchita. Quizás no soy tan distinguida, pero te puedo dar clases de cómo durar 21 años en pareja y que no te dejen a cada rato, y que no te cambien por una promotora que es más distinguida que tú», finalizó.

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