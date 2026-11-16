El interés por los crímenes, las investigaciones policiales y las historias de suspenso han cautivado a múltiples personas a través de películas, series y documentales. El fenómeno del true crime y las ficciones criminales mantienen su popularidad gracias a sus misterios, giros inesperados y personajes que desafían los límites de la ley.

Parte de su atractivo está en seguir cada detalle de una investigación, intentar descubrir al responsable y conocer las motivaciones detrás de determinados delitos. Son relatos que mantienen al público atento y que permiten explorar situaciones extraordinarias desde la comodidad de la pantalla.

Y este interés también ha comenzado a trasladarse a otros formatos de entretenimiento. Las ambientaciones temáticas y las experiencias inmersivas buscan llevar los universos de las producciones más conocidas a espacios donde los asistentes pueden convertirse en parte de la historia.

Experiencia inspirada en series criminales cautiva en Santiago

Una propuesta que sigue esta tendencia es The Jail: Legends, la segunda sede de The Jail. Se trata de una experiencia gastronómica que toma como inspiración algunas de las producciones más reconocidas del género criminal y de suspenso.

Entre sus referentes aparecen series como Prison Break, La casa de papel, Breaking Bad, Hannibal y Vis a vis. Sus universos sirven como punto de partida para construir distintos ambientes, celdas y personajes que dan forma a una narrativa propia.

La experiencia combina escenografía, música, coctelería y gastronomía. De esta manera, los asistentes pueden recorrer un espacio ambientado en torno a las historias de fugas, crímenes y suspenso que han marcado a distintas producciones audiovisuales.

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