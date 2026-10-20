«Prefiero irme a la cárcel»: Pancha Merino abandonó estudio de «Alfombra Roja» tras inesperada pregunta de compañero

Este lunes, Pancha Merino protagonizó un inesperado momento en «Alfombra Roja» luego de recibir una pregunta sobre el conflicto judicial que mantiene con su expareja, Andrea Marocchino.

Durante la emisión del programa de Canal 13, los panelistas conversaron sobre la querella por injurias graves que presentó el italiano contra la comunicadora. La acción judicial surgió tras una serie de declaraciones que ella realizó en televisión sobre el término de su relación.

En medio del debate, Nelson Beltrán, conocido como el Colombiano, planteó una interrogante sobre las eventuales consecuencias económicas que podría enfrentar Merino si el proceso no termina a su favor.

«Si ella llega a perder o a conciliar, ¿quién paga las costas?», le preguntó a Claudio Valdivia, abogado que estaba presente en el estudio para abordar este tema legal.

Inesperada reacción de Pancha Merino

La consulta provocó una inmediata respuesta de la panelista, quien intervino antes de que el profesional pudiera contestar.

«No voy a pagar ni un peso. Prefiero irme a la cárcel, te digo altiro. Qué le voy a estar pagando el carrete», mencionó Pancha Merino.

Pero la situación no terminó ahí. La comunicadora continuó con su intervención y defendió su derecho a expresarse libremente.

«No me puedo callar, porque si por algo estudié teatro, es para expresarme con libertad. Hasta luego», agregó antes de levantarse y abandonar el estudio.

Mientras sus compañeros de programa intentaban detenerla, la panelista salió del set. Sin embargo, regresó al poco rato y aprovechó que Claudio Valdivia seguía presente para plantearle algunas dudas sobre el proceso judicial que enfrenta.

«Lo único que te pido es que me defiendas gratis, tengo tres hijos, dos perros y un gato (…) No quiero defensor público», le dijo.

Vale señalar que todo parece indicar que la reacción de Pancha Merino habría tenido un tono de broma y no habría provocado mayores inconvenientes con Nelson Beltrán.

Cabe recordar que Andrea Marocchino presentó una querella por injurias graves contra la actriz a raíz de sus declaraciones televisivas sobre el quiebre sentimental. Acción judicial que fue declarada admisible por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

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