La confesión de Marcianeke sobre la pérdida de un embarazo que vivió junto a Anaís Vilches: «Fue tarde cuando nos dimos cuenta»

Marcianeke y Anaís Vilches retomaron su relación sentimental y hablaron sobre su vínculo en un reciente capítulo de «Visitando la casa de los famosos», de Vamo a Calmarno. De este modo, la pareja compartió detalles de su convivencia y recordó algunas experiencias de su pasado.

Durante la conversación, ambos se refirieron a su participación en el reality de Canal 13, «Palabra de Honor».

«Nos obligaban a tener ataos. Nunca supimos cómo fue realmente la pelea con Oriana», comentó Marcianeke.

Además, tras ser consultados sobre la posibilidad de casarse, el cantante se refirió al ritmo que lleva actualmente su relación con Anaís, descartando que exista presión por avanzar rápidamente.

«Nadie nos apura, vamos más que bien, super lento y seguro», señaló.

Por su parte, Anaís Vilches destacó que ambos mantienen una buena relación porque se conocen desde hace muchos años, algo que les permite entenderse mejor.

Marcianeke y Anaís Vilches hablaron de sus planes de formar una familia

Otro de los temas que abordó la pareja en el espacio fue su deseo de convertirse en padres. En ese contexto, recordaron la pérdida de un embarazo que enfrentaron durante su relación.

«Nunca supimos que íbamos a tenerlo y fue tarde cuando nos dimos cuenta», explicó Marcianeke.

Pese a esa experiencia, ambos reconocieron que les gustaría tener un hijo en el futuro. El joven, además, destacó la conexión que mantiene con Anaís y cómo esta podría ayudarlos en la crianza.

«Es que nos conocemos tanto que nos podemos complementar bien para criarlo», sostuvo.

Durante la conversación, también revelaron algunas diferencias en sus personalidades. Mientras el cantante se describió como una persona más fría, señaló que Anaís es más intensa.

En esa línea, Marcianeke afirmó: «Yo tengo un grado de autismo». Además, reconoció que, aunque no recibe tratamiento por esta condición, considera que ha logrado avanzar en ese ámbito.

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