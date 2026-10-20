El Rumpy reveló cómo nació el lenguaje de los «grados» en El Chacotero Sentimental: «Llama una secretaria para decir…»

Recientemente, El Rumpy estuvo presente en RadioActiva para para conversar con Rosario Bravo y Pape Salazar sobre el reciente lanzamiento del libro de «El Chacotero Sentimental. El Libro». Publicación que repasa la historia del icónico programa radial.

Uno de los temas fue el origen de la clasificación por «grados», una fórmula que surgió espontáneamente durante una transmisión y que permitió abordar distintas experiencias íntimas sin recurrir a términos explícitos.

«Esa de los grados no es que el día uno nosotros dijimos ‘Oye entonces para hablar de esto grado uno, grado dos, grado tres, grado cuatro’. No, nació porque llamó una niña de octavo básico o primero medio para contar que en la fiesta había tirado con su compañerito… y después, acto seguido, llama una secretaria para decir que había tirado con su jefe. El ‘tirado’ no era lo mismo…», recordó.

A partir de esas llamadas, el conductor decidió ordenar los relatos al aire. «Ya, pero tirar en qué grado, vamos a ordenar esta h… grado uno, grado dos, grado tres», contó sobre la idea que terminó instalándose entre los auditores.

Por otro lado, durante la conversación, El Rumpy también compartió una insólita historia que recibió recientemente por WhatsApp desde Estados Unidos. Se trataba de un músico de una iglesia evangélica que, según su relato, se involucró íntimamente con la pastora y posteriormente con el pastor del recinto. Ambos lo habrían grabado y amenazado con difundir los registros si no continuaba con los encuentros.

«Lo tenían grabado a él; se habían borrado la cara del pastor y la pastora y lo estaban como chantajeando (…) Entonces el loco ya está atrapadísimo.

Los 30 años de «El Chacotero Sentimental» llegan a un libro

«Este libro yo lo hice con Óscar Contardo, que es un escritor que tiene unos libros que son como crónicas de época», explicó.

La publicación incluye, además, códigos QR que permiten escuchar las llamadas originales seleccionadas para la obra. «Las llamadas en el libro están con un código QR. Si tú quieres escuchar una llamada, están con un código QR que toda la selección la hizo Brisa, nuestra querida compañera de trabajo», detalló.

Quienes estén interesados pueden adquirir «El Chacotero Sentimental. El Libro» a través de del Fondo de Cultura Económica.

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