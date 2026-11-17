Recientemente, Gala Caldirola volvió a dar que hablar tras anunciar que prepara un proyecto que la llevará a explorar una faceta distinta a las que ha mostrado hasta ahora en el mundo del espectáculo.

La noticia llega después de varios meses en los que su vida personal estuvo en el centro de atención. Esto después de su quiebre con Luis «Mago» Jiménez, separación que ocurrió después de una infidelidad del exfutbolista con Coté López.

Ahora, la figura de TV decidió dar vuelta la página y apostar por una industria que ya cuenta con otras figuras del espectáculo chileno entre sus integrantes: la creación de contenido para adultos.

Gala Caldirola adelanta detalles de su nuevo proyecto

A través de sus historias de Instagram la exchica reality comenzó a entregar pistas. La española publicó una serie de fotografías y acompañó una de ellas con un breve mensaje que dejó expectantes a sus seguidores.

«Pronto mi cuenta», escribió, mientras compartía un registro en el que aparecían sus piernas cubiertas de espuma.

Pero la publicación también incluyó una pista mucho más concreta. Gala adjuntó un enlace al sitio web elsecretodegala.cl, plataforma en la que los usuarios ya pueden inscribirse.

Al ingresar al portal, aparece un formulario acompañado de una advertencia que establece que el acceso está reservado exclusivamente para adultos.

«Este espacio es solo para mayores de 18 años. Al entrar confirmas que tienes la edad legal requerida», se indica en la página.

Además, el sitio indica que el contenido estará habilitado a partir del miércoles 18 de noviembre.

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