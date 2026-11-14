«Está pasando por algo muy complejo (…) Yo veo una persona muy quebrada»: Gala Caldirola se refirió al comportamiento de Mauricio Pinilla en Vértigo

Gala Caldirola abordó el complejo presente de Mauricio Pinilla, luego de que el exfutbolista recibiera diversas críticas por su comportamiento durante su participación en Vértigo, de Canal 13.

Durante la tarde de este viernes, la modelo conversó sobre la situación de su expareja en Plan Perfecto, donde reconoció: “Es una persona con la que obviamente viví cosas muy profundas en su momento y hay un cariño grande”, comenzó señalando.

“Yo siempre he dicho la importancia y lo presente que tiene que estar en este caso la salud mental”, mencionó.

En ese contexto, reconoció: “Sé que está pasando por algo muy complejo (…) me da mucha pena cuando le escucho decir ‘soy una persona muy fuerte’“, sostuvo.

Gala Caldirola se refirió al cuestionado comportamiento de Mauricio Pinilla en Vértigo

La española también compartió su percepción sobre el estado emocional del comentarista deportivo: “Yo veo una persona muy quebrada, la verdad, y lo único que deseo es que encuentre las herramientas y el camino para poder sanar y tomar el control de sus pensamientos, su vida y que encuentre una motivación”, expresó.

“Creo que tiene todavía muchas posibilidades de hacer lo que él se proponga, y yo se lo dije cuando lo vi (…) le dije ‘eres carismático, eres talentoso, tienes una familia que te quiere, podrías estar en tu mejor momento. Lo único que tienes que hacer es decidirlo, elegirlo’”, puntualizó.

Por otra parte, Gala reflexionó: “pero cuando estás atravesando problemas de salud mental, es complicado porque muchas veces no te das cuenta del problema que tienes (…) entonces, si no te das cuenta, es difícil enfrentarlo”, afirmó.

“Él tiene muchas ganas de encontrarle una solución a todo lo que está viviendo, pero es un camino complejo (…) pero sé que tiene las ganas, le falta encontrar la motivación y las herramientas, pero ojalá lo haga“, argumentó.

Finalmente, Gala Caldirola reveló: “Yo le dije una vez ‘si te sirve de algo, que al menos una persona te lo diga, yo creo en ti’ (…) si él decide avanzar y tomar mejores decisiones, yo lo quiero un montón y voy a estar siempre ahí para apoyarlo”, concluyó.

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