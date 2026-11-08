¿Por qué no apareció más?: Gala Caldirola explicó su inesperada ausencia en la Teletón

Gala Caldirola reapareció en redes sociales y explicó por qué se ausentó del segundo bloque de la Teletón 2026, luego de participar durante la noche del viernes en el evento solidario.

La española llamó la atención al mostrarse junto a Gissella Gallardo, con quien protagonizó un comentado encuentro debido a las tensiones que surgieron entre ambas por su vínculo con Mauricio Pinilla.

Las dos participaron en el Pulso Regional de la cruzada, instancia que generó numerosas reacciones entre los televidentes. Sin embargo, con el paso de las horas, Gala dejó de aparecer en pantalla y su ausencia despertó especulaciones en redes sociales.

Gala Caldirola explicó su inesperada ausencia en la Teletón

Ante las preguntas, la panelista de Plan Perfecto utilizó sus historias de Instagram para explicar: “¿Qué fue? Que acabo de terminar ahora, Díos mío, de todo el día”.

“Buena, una de las razones… No, la razón por la que no me pude quedar en el segundo bloque de la Teletón es porque tenía desde hace mucho tiempo un contrato que no podía fallar”, explicó.

En esa línea, detalló que debía cumplir con una jornada de trabajo y que terminó sus actividades durante la noche. “día de grabaciones” y “literalmente son las 09:30 de la noche y acabo de terminar, así que bueno”, señaló.

Pese a no poder acompañar la transmisión durante el segundo bloque, Gala Caldirola valoró: “Fue un placer ayer ser parte del primer bloque de la Teletón y ha sido un placer el día de hoy. Ya os contaré qué estaba haciendo”, agregó.

Finalmente, la influencer adelantó: “ahora me voy a buscar a mi peque, porque me toca noche de dormir apretaditas y mañana full maternidad. No me llamen, voy a apagar el teléfono”, concluyó.

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