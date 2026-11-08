Duro golpe para Sergio Rojas: Surge nueva demanda por sus dichos contra chica reality

Un nuevo conflicto judicial podría enfrentar Sergio Rojas, esta vez por declaraciones que realizó sobre Catalina Gaete, exparticipante de Vecinos al Límite y expareja de Sebastián Ramírez.

La polémica surgió en el programa Qué te lo digo, donde el periodista y Adriana Barrientos comentaron los motivos que habrían provocado la salida de Gaete del reality. Durante la conversación, ambos plantearon que su eliminación estaría relacionada con el supuesto ingreso de sustancias ilícitas al encierro.

En ese contexto, el conductor de Qué te lo digo habría afirmado que “la verdad que la eliminación era porque la pillaron con algo”, comentario que generó la molestia de la exchica reality.

Duro golpe para Sergio Rojas

La propia Catalina abordó el conflicto, según recogió La Cuarta, en el podcast El Mundo del Princeso, donde aseguró que ya tomó acciones legales contra los involucrados.

Al respecto, manifestó: “la querella la pusimos, está lista. Voy a ir a Alfombra Roja con mi abogada, porque ya está lista la querella, antes no podía ir”.

“La demanda va a ser por injuria y calumnias y hay un delito civil y penal. Entonces van a arriesgar un delito civil y penal, y en este último no voy a llegar a una negociación de disculpas públicas”, agregó.

La exparticipante también adelantó cuál será su pretensión en caso de que Sergio Rojas resulte condenado. Según señaló, solicitará “la máxima pena que puede ser 61 días de prisión”.

Pero las acciones anunciadas no se limitarían al ámbito penal. Catalina Gaete aseguró que los comentarios sobre su salida del reality tuvieron consecuencias en sus compromisos comerciales, por lo que también buscará una compensación económica.

En concreto, afirmó: “Se me bajaron tres marcas respecto a este tema, y por eso va a haber una demanda civil porque tiene que haber una indemnización por daño y perjuicio que me perjudicaron por temas laborales”, concluyó.

De esta manera, Sergio Rojas podría enfrentar un nuevo conflicto judicial por sus declaraciones sobre la exparticipante de Vecinos al Límite. Por ahora, los antecedentes corresponden a las acciones legales anunciadas por Gaete.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google