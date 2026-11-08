El momento más romántico de la noche: Leo Rey pidió matrimonio en medio de su show en la Teletón 2026

Un emotivo momento protagonizó Leo Rey durante la noche de este sábado en la Teletón 2026, luego de sorprender a su pareja, Eliana, con una propuesta de matrimonio en pleno escenario del Estadio Nacional.

Tras su presentación musical, el cantante pidió unos minutos para realizar un anuncio especial. Antes de llamar a su pareja, explicó: “Cómo esta noche es una noche de amor, de la Teletón, de una gran obra que es de todos nosotros y que refleja eso, el corazón y el amor”, expresó el artista.

Acto seguido, invitó a Eliana a subir al escenario, sin que ella supiera lo que estaba por ocurrir

Leo Rey pidió matrimonio en medio de su show en la Teletón 2026

Una vez que su pareja llegó hasta el escenario, el intérprete le dedicó unas palabras: “Yo también tengo una persona muy especial, la que me ha acompañado durante muchos años, y es la responsable de todo el éxito que he tenido en mi vida”, señaló.

Luego, reveló quién era la protagonista de ese momento y la invitó a acercarse: “Y esa persona es mi mujer Eliana, a quien quiero pedirle esta noche que pase”.

Con Eliana frente a él, Leo Rey se arrodilló y realizó la esperada pregunta. “Mi amor, te amo con todo mi corazón, gracias por todos estos años y quiero pedirte que te cases conmigo”, manifestó.

La propuesta también incluyó un gesto hacia el bebé que esperan juntos, pues después de besar a su pareja, el cantante besó su pancita de embarazo.

Finalmente, Eliana respondió emocionada y aceptó la propuesta frente a los asistentes del Estadio Nacional. “Sí, mi amor, sí”, expresó, sellando así uno de los momentos más románticos de la jornada.

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