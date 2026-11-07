Escándalo remece a figura de TV: Denunció a su expareja futbolista por supuesta agresión física a su hija de 11 años

Una delicada situación familiar involucra a Wanda Nara y Mauro Icardi en Argentina. La conductora presentó una denuncia contra el futbolista por un presunto episodio de violencia que habría afectado a una de sus hijas, mientras ambas menores se encontraban bajo el cuidado de su padre.

El caso quedó en manos de la Fiscalía de Género de Tigre, que inició actuaciones por una causa preliminarmente caratulada como presuntas lesiones. Los antecedentes fueron difundidos por el periodista especializado en policiales Mauro Szeta, según recogió FMDos.

Denuncian a futbolista

Según la información entregada por el comunicador, una de las hijas de la expareja, de 11 años, habría contactado a su madre mediante WhatsApp para alertarla sobre lo que sucedía en la vivienda. El mensaje también habría llegado a Martín Migueles, actual pareja de Wanda.

De acuerdo con los antecedentes difundidos, la niña escribió: «Papá me pegó. Tengo miedo«.

El episodio habría ocurrido en el barrio privado La Isla, en Nordelta, mientras Mauro Icardi estaba al cuidado de Francesca e Isabella, las dos hijas que tiene con la conductora.

En ese momento, Wanda Nara se encontraba grabando MasterChef Celebrity, de Telefe. Tras recibir el mensaje, habría interrumpido su trabajo para trasladarse hasta la vivienda del futbolista.

Una vez en el lugar, ambos habrían protagonizado una discusión a gritos que se extendió hasta un sector de la vía pública del barrio cerrado. Según relató el panelista Pepe Ochoa en LAM, Martín Migueles intentó intervenir para calmar la situación. Sin embargo, el conflicto requirió la presencia de personal de seguridad, policías y una ambulancia.

Respecto al avance de la investigación, Mauro Szeta detalló: “Lo que dijo el fiscal (Julio Petrucci) es que le van a tomar declaración a Wanda Nara. Me imagino que van a secuestrar la computadora con el teléfono celular donde la menor en teoría pide ayuda. También ordena un reconocimiento médico legal y lo que se hace de rutina es informarle a Mauro Icardi que tiene una causa penal”.

De acuerdo con la información difundida, Wanda Nara declaró ante las autoridades acompañada por sus representantes legales. Por su parte, Mauro Icardi habría recibido una citación para prestar declaración, aunque inicialmente se habría negado.

La investigación continúa en curso y las diligencias deberán establecer las circunstancias en que habrían ocurrido los hechos denunciados.

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