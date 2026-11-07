«Hasta siempre…»: La emotiva despedida de Daniela Vega a Sebastián Lelio

, La muerte del director Sebastián Lelio generó conmoción en el mundo del cine y motivó numerosas despedidas. Una de las más emotivas fue la de Daniela Vega, protagonista de Una mujer fantástica, quien utilizó sus redes sociales para dedicarle un extenso mensaje.

A través de Instagram, la actriz publicó una antigua fotografía que el cineasta le había tomado en un ascensor. Junto a la imagen, recordó la historia detrás de ese registro y la cercanía que construyeron con el paso de los años.

En su publicación, Daniela Vega expresó: “Te amo, Sebastián Lelio. Y amo esta foto, y este momento. Y todos los que hemos vivido, amigo de amor y compromiso. De ojos prístinos y manos acogedoras. De palabras oportunas, bromas de risa cerebral”.

“Un hombre que llegó un día ofreciéndome un café, una tarde que chorreaba el fin de aquel año, momento que hoy se convierte para siempre en gerundio”, señaló.

La emotiva despedida de Daniela Vega a Sebastián Lelio

En su reflexión, la intérprete repasó los años de amistad: “Años que convertimos en intimidad. Cómplices fuimos de nuestros ojos ante todo lo que nos hizo debutar en nosotros mismos tantas, todas las veces”.

“Transformaste en obra tantas preguntas, erigiste historias en mástiles de viento. Ya no estarán más tus ojos que hacían sonreír a tus manos haciéndolas aplaudir. Tu voz aireada como la espuma de un expreso, tan templada siempre. Tan certera siempre. Tan discreta siempre, ya no estará más”, agregó Daniela Vega.

La actriz también agradeció: “por nuestras largas y trasnochadas conversas. Por los poemas que nos recitamos el uno al otro. Por esos versos que leímos, vimos, deshilachamos cada vez que nos asíamos a la fugacidad de las horas”.

Finalmente, Daniela Vega escribió: “Por aquí, seguiré hilvanando hilos de palabras en horizontal, y estaré atenta por si te veo aparecer al fondo del plano”.

“Hoy amanece para mí de revés. Y están chorreando salares rojos. A tus colores, a tu belleza. A nuestros relatos, a nosotros (…) Hasta siempre, amado zebra”, cerró.

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