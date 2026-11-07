«Es mejor que yo porque habla inglés de corrido»: Presidente Kast sorprendió con inesperado chiste en su discurso en la Teletón 2026

Durante la noche de este viernes, el Presidente José Antonio Kast participó en el inicio de la Teletón 2026, donde entregó un discurso marcado por un llamado a la unidad y al compromiso con la cruzada solidaria, que se desarrolla este 6 y 7 de noviembre.

El mandatario tomó la palabra después de las 23:00 horas, luego de que la transmisión mostrara un registro del embajador de esta edición, Iaán Calderón. En el video, el niño acompañó a Kast y a la primera dama, Pía Adriasola, durante un recorrido por uno de los centros de rehabilitación, donde compartieron con pacientes e invitaron a colaborar con la campaña.

Ya en el Teatro Teletón, el jefe de Estado destacó la labor que realizan los 16 institutos distribuidos a lo largo de Chile y utilizó la consigna de pensar en aquello que une a los habitantes del país.

El chiste en el discurso del Presidente Kast

Uno de los momentos más particulares de su intervención ocurrió cuando el Presidente dedicó unas palabras a Teresa Muchnick, esposa de Don Francisco.

En ese contexto, Kast reconoció: “no partió solo, partió con la señora Temi. Qué gusto conocerla, un gran aplauso para usted. Porque para todos somos dos. Así como yo siempre con Pía decimos para todos somos dos, usted ha estado ahí 64 años al lado de él como matrimonio y 7 años de novio, me dijo. Se conocieron de 16 y 17 años. Una historia tremenda, señora Temi. Gracias por estar siempre ahí”.

El mandatario también se permitió una broma sobre Iaan Calderón, respecto a un criticado episodio del Presidente: “es mejor que yo porque habla inglés de corrido. Cuando nos entregaron un trofeo que venía con la inscripción en inglés, lo leyó de corrido”.

Para cerrar su discurso, José Antonio Kast hizo un llamado y señaló:

“Ojalá tengamos más momentos para vivir la unidad. Uno de los momentos es este domingo, después de 27 horas de trabajo, de reencuentro, de reencuentro familiar. Dejémonos ese espacio. No es un momento para regalar algo físico. Es momento para regalar un abrazo. Es momento para dar gracias a la vida, dar gracias a Dios por todo lo que nos ha dado”, aseveró.

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