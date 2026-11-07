¿Está soltero?: José Luis Repenning y Priscilla Vargas tuvieron que responder la incómoda pregunta en la Teletón 2026

Un divertido momento protagonizó Priscilla Vargas durante el trasnoche de la Teletón 2026, luego de confirmar públicamente que su compañero de Tu Día, José Luis Repenning, está soltero.

La situación ocurrió antes del desfile en pijamas de los famosos, cuando la conductora y José Miguel Viñuela presentaban al periodista Roberto Cox.

En medio de la presentación, Viñuela le pidió a Priscilla Vargas que anunciara a quien describió como «el soltero más codiciado del momento». La periodista siguió el juego y recibió al comunicador con una particular presentación: “Así dicen y está esta noche solo para nosotras, chiquillas, porque es el DJ más madrugador de la televisión chilena”.

Sin embargo, el animador continuó mencionando a otros rostros de la televisión que estarían solteros. Primero nombró a Daniel Fuenzalida y Martín Cárcamo, pero luego Priscilla sorprendió al sumar a su compañero de matinal. “José Luis Repenning también (está soltero). Y codiciado”, afirmó.

José Luis Repenning y Priscilla Vargas tuvieron que responder la pregunta

La revelación provocó reacciones entre los animadores presentes. Incluso, Daniel Fuenzalida organizó una improvisada “conferencia de prensa” para preguntarle directamente a la conductora por sus declaraciones.

El exHuevo quiso despejar las dudas y consultó: “¿Está soltero Repenning?”. Ante la pregunta, Priscilla Vargas respondió sin titubear: “Sí, es uno de los solteros más codiciados”.

La conversación continuó cuando Fuenzalida quiso saber cuánto tiempo llevaba el periodista sin pareja. “¿Hace cuánto está soltero?”, preguntó, a lo que Priscilla contestó: “No sabría… Años”.

Pero Viñuela fue más allá y lanzó una pregunta que dejó a la conductora en una situación incómoda: “¿Cuándo habrían terminado?”.

Entre risas y ante la insistencia de sus compañeros, Priscilla decidió poner fin al interrogatorio y retomar la actividad que tenían programada. “¡A lo que vinimos, chiquillos!”, expresó la conductora de Canal 13.

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