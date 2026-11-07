«Me faltan solamente dos Teletones…»: El emotivo momento de Don Francisco que marcó el inicio de la Teletón 2026

Don Francisco fue uno de los protagonistas de la obertura de la Teletón 2026, instancia en la que entregó un emotivo mensaje marcado por los recuerdos de la campaña y un deseo que espera cumplir en los próximos años.

Durante el inicio de la cruzada solidaria, Mario Kreutzberger repasó los 48 años de historia de la institución, destacó el reciente reconocimiento del Estado de Chile y compartió sus ganas de seguir acompañando el evento.

“Esta es una noche muy especial porque después de 48 años, hace pocos días, la Teletón recibió un reconocimiento del Congreso Nacional y del Estado de Chile”, expresó.

En esa misma línea, recordó que el pasado 29 de octubre el presidente de la República promulgó la ley que establece el primer sábado de noviembre como el Día Nacional de la Teletón y el domingo siguiente como el Día Nacional del Encuentro Familiar.

“Es un hermoso acontecimiento. Esto es algo que ha construido Chile; lo hemos hecho entre todos”, manifestó.

El emotivo momento de Don Francisco que marcó el inicio de la Teletón 2026

Uno de los momentos más emotivos de su discurso llegó cuando el histórico conductor habló sobre su futuro en la campaña y reconoció: “Y en mi caso personal, estoy muy contento de poder estar aquí este año después de 48 años, y me gustaría mucho estar el próximo año y, si puedo el siguiente, muchísimo mejor”, señaló.

“Porque podría cumplir uno de mis sueños: acompañar esta campaña durante medio siglo. Me faltan solamente dos Teletones”, confesó.

“Cuando comenzamos esta historia, jamás imaginamos hasta dónde podíamos llegar”, sostuvo Don Francisco.

Durante su intervención, el animador también evocó las dificultades que enfrentaban los niños que necesitaban rehabilitación cuando comenzó la campaña.

“Recuerdo esa vieja casona de la calle Huérfanos aquí cerca, donde con mucho esfuerzo se atendía apenas al 5% de los niños de Santiago que necesitaban rehabilitación”, relató.

“Veníamos de las consecuencias de la poliomielitis y, cuando uno veía esa realidad, entendía que no podíamos mirar para el lado”, sostuvo. “Había que hacer algo y Chile lo hizo, lo repitió y lo volvió a hacer. Lo hicimos entre todos”, agregó.

“Podría decir que desde ahora este será nuestro propio fin de semana de Acción de Gracias, de solidaridad, y al día siguiente de la unión de la familia nos volvemos a unir”, comentó Don Francisco.

El llamado a superar la meta

Sin embargo, también recordó que el reconocimiento recibido por la institución implica una responsabilidad para el país. Por eso, invitó a los chilenos a colaborar para alcanzar la meta de esta edición, que asciende a $44.253.266.546.

“Pero también nos entrega una tremenda responsabilidad y la mejor manera de celebrarlo es demostrar una vez más que somos capaces, por supuesto, de superar nuestra meta: $44.253.266.546”, expresó.

Finalmente, Don Francisco cerró su intervención con un llamado a sumarse a la campaña: “¡Vamos, Chile, adelante!”.

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