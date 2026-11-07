No llegó nadie: El inesperado chascarro de José Miguel Viñuela al presentar las donaciones en la Teletón 2026

Un particular episodio protagonizó José Miguel Viñuela durante la transmisión de la Teletón 2026, luego de que intentara presentar a dos agrupaciones que estaban consideradas para entregar sus donaciones, pero ninguna apareció en el escenario.

La situación ocurrió mientras el animador invitaba a distintas organizaciones a acercarse para realizar sus aportes a la cruzada solidaria. Sin embargo, pese a sus llamados, no obtuvo respuesta de los representantes.

El inesperado chascarro de José Miguel Viñuela

En el momento, que registró en sus redes el medio Ojo A La Tele, Viñuela anunció la llegada de la agrupación de Chicauma: “la agrupación de Teletón de Chicauma, que está con nosotros a esta hora para venir con este aporte”.

Al notar que nadie se acercaba, el conductor miró a su alrededor y pidió ayuda: “Eso, llámenlos”.

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El animador insistió en encontrar a los representantes, mientras intentaba mantener el ritmo de la transmisión.

“¿Están por acá? La agrupación de Teletón de Chicauma. Eso, llámenlo. ¿Venían para acá? ¿Están para acá?”, preguntó, tratando de resolver el inesperado momento.

Lejos de terminar ahí, José Miguel Viñuela continuó con la pauta e invitó a otra agrupación: “Podemos recibir a los comités de la Cámara Chilena de la Vivienda que están con nosotros. Comité de la Cámara Chilena de la Vivienda que vienen a hacer también su donación esta noche”, anunció.

Sin embargo, nuevamente nadie llegó hasta el escenario, por lo que el animador tuvo que improvisar mientras esperaba alguna señal.

En ese momento apareció Martín Cárcamo, quien llegó corriendo y le comentó que iría personalmente a buscar a los representantes. Mientras tanto, Viñuela bromeó con la situación y le dijo a su compañero: “Oye, no me digáis nada, me quedo aquí, estoy esperando las donaciones”.

Finalmente, el conductor logró continuar con la transmisión y dio paso a Karen Doggenweiler, quien presentó la siguiente historia de un paciente de la Teletón.

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