Raquel Argandoña alza la voz tras rumor de supuesto embrujo a figura de TV: «Creo que el problema de ella fueron sus adicciones»

Recientemente, Raquel Argandoña alzó la voz sobre un supuesto episodio de magia negra contra Paulina Nin.

La polémica tomó fuerza luego de que el investigador paranormal Carlos Martínez abordara el tema en el programa Zona de Estrellas. En ese espacio, deslizó que la madre de Nano Calderón podría haber tenido participación en el supuesto ritual.

«No lo dijo abiertamente, pero todo apunta a que sí», aseguró. Sin embargo, Paulina Nin nunca ha señalado públicamente a Raquel Argandoña como responsable de lo ocurrido.

La respuesta de Raquel Argandoña

En el react de Vértigo, de Canal 13 le plantearon esta situación a la comunicadora, quien, negó cualquier vínculo con prácticas de brujería y lanzó una inesperada respuesta contra su antigua colega.

«No, yo no hago magia negra. Yo creo que el problema de ella fueron sus adicciones, que por eso fue sacada de la televisión», indicó la panelista de «Tal Cual».

«Yo creo que a ella, a lo mejor, la traicionó la magia blanca, o la ‘diosa blanca’. Pero, yo no hago magia negra», agregó Raquel Argandoña.

Vale señalar que anteriormente, en el programa «El Medio Día», Paulina Nin mencioníó que fue ayudada por unos monjes brasileños para liberarse de un supuesto embrujo.

Según su testimonio, los hombres encontraron un frasco en el Cementerio General que contenía una fotografía suya y una pulsera que utilizaba durante su etapa en TVN. Además, sostuvo que su madre se había comunicado con estos supuestos especialistas espirituales y les indicó dónde buscar.

«Pasaron muchas cosas. Sé quién es y las está pagando todas. No porque yo haya hecho algo, sino porque el karma es así, sobre todo con los hijos. Esto fue el 2008 más o menos», mencionó.

Paulina Nin también describió el extraño episodio que vivió mientras los monjes estaban en su casa, ubicada en el sector de El Arrayán.

«Llegaron estos personajes, se comunican conmigo y me dicen que tienen que limpiar y que mi mamá pide que me ayuden. Entonces, estaban en mi casa, en el Arrayán. Estábamos hablando y de repente siento una quebradera de platos cuando se caen: no uno, varios. Me voy a la cocina y estaba la señora que trabajaba conmigo. Me dijo ‘se abrieron las puertas del mueble y salieron disparados los platos'», contó.

Asimismo, contó cuál fue la explicación que recibió de uno de los hombres ante lo ocurrido: «El monje me dijo ‘no se preocupe, eso pasa… a veces se caen los cuadros. Es porque ya saben que estamos aquí y que vamos a trabajar para sacar esto'», expresó.

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