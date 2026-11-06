Pablo Chill-E, Kidd Voodoo y más artistas chilenos se unen contra medida del Gobierno de José Antonio Kast: «Esto es un ataque»

Recientemente, diversos artistas nacionales alzaron la voz tras la medida del Gobierno de José Antonio Kast de ponerle fin a «Yo Elijo Mi PC», iniciativa que durante años entregó computadores a estudiantes de séptimo básico.

La campaña nació desde Fundación Educación 2020 y lleva por lema #LaEducacionNoSeAbandona. Entre los rostros que se sumaron aparecen Pablo Chill-E, Kidd Voodoo, Kuina, Matías Catalán, Matías Ávila, y Chica Rosadita. Todos coincidieron en destacar el impacto que tuvo el acceso a un computador en sus oportunidades de aprendizaje y desarrollo creativo.

Artistas chilenos alzan la voz tras medida del Gobierno de José Antonio Kast

En este sentido, Pablo Chill-E, recordó que utilizó el equipo para escribir sus primeras canciones. Además, destacó la importancia que tuvo esta herramienta para otros productores musicales. «Esto es un ataque, literal, a la mente de los jóvenes», expresó.

Kidd Voodoo mencionó que varios de sus amigos dedicados a la producción musical recibieron un computador gracias al programa. Por eso, advirtió que a los estudiantes «le están quitando una herramienta importante de trabajo».

Desde otra vereda artística, Matías Ávila, vocalista de Candelabro, valoró las posibilidades que encontró gracias al equipo. Según explicó, contar con un computador le abrió «un mundo de posibilidades que antes estaban directamente bloqueadas».

Por otro lado, Matías Catalán recordó que el dispositivo fue el primero que llegó a su hogar. También destacó su importancia para desarrollar su vocación artística. «No solo les quitan un PC, les quitan una herramienta de vida», manifestó.

Mientras que Kuina destacó las oportunidades creativas que ofrecía el programa. En tanto, Chica Rosadita recordó que el computador le permitió descubrir el potencial de internet y las redes sociales.

La campaña aparece en medio de los cuestionamientos a los ajustes presupuestarios que afectan al sector educativo. Las medidas también contemplan áreas como infraestructura, horas docentes y liceos Bicentenario. En este sentido, el fin de «Yo Elijo Mi PC» ha generado cuestionamientos en la oposición y el oficialismo.

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