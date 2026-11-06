Stefan Kramer sorprendió a Paty Maldonado tras imitarla en pleno programa: dejó la grande en redes sociales

Stefan Kramer volvió a dar que hablar con una de sus imitaciones. Esta vez sorprendió con una nueva caracterización de Patricia «Paty» Maldonado en un reciente capítulo de «Vértigo» de Canal 13.

La aparición del humorista tomó por sorpresa a los presentes. Vale señalar que el espacio, conducido por Martín Cárcamo y Tita Ureta, tenía entre sus invitadas a la propia cantante, quien llegó con su amiga Raquel Argandoña.

La imitación de Kramer a Paty Maldonado

En medio del programa, Stefan Kramer irrumpió en escena convertido en la opinóloga. Su interpretación provocó carcajadas entre los asistentes y rápidamente llamó la atención de quienes seguían la transmisión.

Pero uno de los detalles que más llamó la atención fue la reacción de Paty Maldonado. En un principio se mostró sorprendida por el parecido y después se tomó la situación con humor. Incluso interactuó con el personaje del comediante.

El encuentro tuvo un cierre inesperado: ambos protagonizaron un dúo acústico.

Vale señalar que en la cuenta de Instagram de «Vértigo» compartieron extractos de este momento, los que generaron múltiples reacciones.

«Me reí mucho, excelente Kramer»; «qué manera de reir, aun lo veo y me cuajo de la risa jajaja»; «Me encanto la dupla Paty y Kramer…me rei demasiado. Geniales!!»; «Muy buena la actuación, me diverti mucho»; «Anoche fue un excelente programa, divertidisimo», fueron algunos de los comentarios de los usuarios.

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