Luna Marinetti llega a FMDOS para conducir reconocido espacio: revisa cuándo es su debut

La comunicadora e influencer Luna Marinetti se prepara para asumir un nuevo desafio. Resulta que se incorporará a FMDOS para liderar uno de los espacios de la programación matinal de la emisora.

Su debut está programado para el lunes 9 de noviembre, cuando tome las riendas de «La Revista de FMDOS». Programa emitido de lunes a viernes y que propone un recorrido por distintos temas de interés, con especial atención en la moda, belleza, cultura pop, tendencias y contenidos digitales.

La apuesta busca ofrecer una conversación cercana y dinámica durante las mañanas. Para ello, combinará distintas temáticas con los éxitos musicales que caracterizan a la radio.

Luna Marinetti llega a FMDOS

La comunicadora ha desarrollado una importante presencia en plataformas digitales. Actualmente, Luna reúne cerca de 141 mil seguidores en Instagram y casi 400 mil en TikTok.

Su llegada también marcará una nueva etapa para el espacio, que busca conectar con los intereses de las mujeres a través de conversaciones sobre actualidad, entretenimiento y tendencias.

La propia comunicadora manifestó su entusiasmo por esta oportunidad y destacó la posibilidad de llevar su personalidad a un formato radial.

«Estoy muy feliz y entusiasmada con este nuevo desafío. Llegar a FMDOS es una oportunidad que me tiene muy motivada, porque siento que es un espacio donde puedo ser yo, pasarlo bien y conectar con las personas desde un lugar muy genuino», indicó Luna Marinetti.

Además, indicó: «Soy una persona curiosa, me encanta hablar de distintos temas, reírme y compartir experiencias, y creo que eso es justamente lo que quiero llevar al programa».

Con este fichaje y una renovada propuesta editorial, FMDOS busca potenciar su programación matinal y mantener su posicionamiento entre las preferencias de la audiencia femenina.

Cabe recordar que «La Revista de FMDOS» se emite de lunes a viernes, entre las 10:00 y las 12:00 horas. El espacio se puede escuchar a través de las frecuencias de la emisora en Chile y también mediante su señal online en fmdos.cl.

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