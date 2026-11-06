Américo es condenado por lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar: esta es la sanción

La causa judicial que enfrentó Américo tras la denuncia de Yamila Reyna llegó a su fin este viernes. El cantante fue condenado por el delito de lesiones menos graves, en el marco de la investigación por violencia intrafamiliar que inició en febrero de 2026.

El fallo se conoció durante una audiencia realizada en San Javier. Allí, el tribunal estableció una pena de 100 días de presidio menor en su grado mínimo, junto con la suspensión de cargos u oficios públicos durante el mismo período y el pago de una multa de 11 Unidades Tributarias Mensuales (UTM).

Sin embargo, el tribunal sustituyó la sanción por reclusión parcial domiciliaria diurna, medida que contempla monitoreo telemático. Por esta razón, Américo tendrá que utilizar una tobillera electrónica.

La resolución también establece otras restricciones. El intérprete no podrá acercarse ni comunicarse con Yamila Reyna durante seis meses. A esto se suma su participación obligatoria en un programa terapéutico de control de impulsos, que deberá cumplir durante dos años.

Américo reconoció agresión

Vale señalar que Américo reconoció haber agredido a la actriz argentina. Y tras salir de la audiencia conversó con la prensa y leyó las disculpas públicas que poco antes le había dado a la actriz y comediante argentina.

«Quiero pedir públicamente disculpas a Yamila Reyna por los hechos ocurridos con fecha 8 de febrero de 2026. Esos hechos sí ocurrieron y asumo íntegramente mi responsabilidad por ellos, quiero además expresar que fueron cometidos en un momento de ofuscación sin un motivo o causa imputable a Yamila, puesto que durante la relación sentimental que mantuvimos no hubo hechos que puedan motivar una reacción de esta manera, tales como infidelidad o maltrato de su parte», señaló.

En este sentido, reiteró su arrepentimiento por las consecuencias de sus acciones y dirigió nuevas palabras a la actriz argentina.

«Lamento el daño que estos hechos causaron a Yamila razón por la cual le ofrezco y reitero nueva y públicamente mis disculpas», expresó.

Posteriormente, respondió algunas preguntas de la prensa y entregó sus impresiones. «Yo estoy tranquilo. Nadie aquí queda conforme, nadie gana, es más, desde el comienzo todos pierden», mencionó.

«Pensar que es justicia, nadie gana. Aquí todos pierden, son experiencias que hay que recogerlas, yo no estoy en este momento para reflexiones», agregó.

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