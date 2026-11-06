Muere Sebastián Lelio, director de cine chileno que ganó un Oscar por «Una mujer fantástica»

Este viernes, ADN.cl confirmó la muerte de Sebastián Lelio, director que llevó sus producciones a distintos escenarios internacionales y consiguió uno de los mayores reconocimientos de la industria cinematográfica: un premio Oscar.

Con 52 años, el realizador construyó una carrera con importantes hitos.

En 2013 se estrenó «Gloria», largometraje protagonizado por Paulina García que obtuvo una destacada recepción internacional. Su interpretación le valió a la actriz el Oso de Plata a mejor actriz en el Festival Internacional de Cine de Berlín.

Sin embargo, uno de los hitos más importantes de su trayectoria llegó algunos años después. En 2017 presentó «Una mujer fantástica», cinta encabezada por Daniela Vega que logró conquistar a la crítica y obtuvo el Oscar a mejor película de habla no inglesa en 2018.

El reconocimiento marcó un antes y un después para el cine nacional, ya que la producción se convirtió en el primer largometraje chileno en conseguir una estatuilla de la Academia en dicha categoría.

Hasta el momento, no se han entregado mayores antecedentes sobre las circunstancias de su muerte ni las causas de su fallecimiento.

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