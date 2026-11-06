¡Panorama para la familia! FestiKids Summer 2027 aterrizará en Parque Santa Rosa de Apoquindo: fecha y cómo comprar entradas

FestiKids Summer ya prepara su regreso para las vacaciones de verano. El evento familiar confirmó una nueva ubicación para su sexta edición.

Llegará al Parque Santa Rosa de Apoquindo, en Las Condes, con una propuesta que combinará espectáculos, actividades recreativas y experiencias al aire libre.

El encuentro se realizará el sábado 9 y domingo 10 de enero de 2027, entre las 11:00 y las 20:00 horas. Durante ambas jornadas, los asistentes podrán recorrer un espacio de 10.000 metros cuadrados, donde encontrarán distintas zonas con panoramas para niños, niñas y adultos.

La programación incluirá actividades deportivas, culturales, talleres y juegos interactivos. También habrá foodtrucks, carritos de golosinas, editoriales, una instancia de adopción de animales y una experiencia especial junto a FMDOS.

Uno de los primeros espectáculos confirmados es Fauna, una propuesta musical que combinará banda en vivo, marionetas de gran formato, acrobacias y danza aérea. La organización adelantó que próximamente anunciará nuevas sorpresas para completar la cartelera.

FestiKids Summer 2027: entradas y precios

El festival tuvo 7.000 asistentes en su edición anterior y busca repetir ese éxito con una experiencia que invita a las familias a compartir, jugar y disfrutar de actividades lejos de las pantallas.

«Llevamos 6 años construyendo un festival por y para las familias. Por eso, cada nueva versión buscamos crecer en espacios y contenidos para entregarles una experiencia memorable, en un entorno seguro y lleno de estímulos positivos que fortalezcan su desarrollo y vínculo», expresó Mauricio Marcuson, productor general del evento.

Las entradas ya están disponibles a través de Ticketmaster.

Las entradas por jornada tienen un valor de $15.000. También hay alternativas para grupos familiares, con una promoción de cuatro tickets por $45.000, mientras que los vecinos de Las Condes que tengan su Tarjeta Vecino vigente podrán acceder a tres entradas por $30.000.

Cabe señalar que los precios no incluyen el cargo por servicio. Además, no estará permitido ingresar con mascotas, salvo en el caso de animales de acompañamiento debidamente certificados.

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