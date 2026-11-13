Chilenas aceptaron particular propuesta de influencer español en Madrid: así fue el inesperado encuentro

Dos chilenas que viven en España protagonizaron una inesperada situación en redes sociales.

Las jóvenes conocieron a un influencer que les propuso un desafío y terminó compartiendo con ellas una preparación muy típica de nuestro país.

El registro fue publicado en Instagram por Alejandro Villamizar,creador de conctenido español que suele abordar a desconocidos con una curiosa propuesta: invitarlos a cocinar y comer juntos a cambio de una determinada suma de dinero.

Chilenas sorprendieron en redes sociales

Y después de algunos rechazos, Laura y Esperanza, dos amigas chilenas que actualmente viven en Madrid por un intercambio académico aceptaron recibirlo en su casa por cuatro euros (poco más de $4 mil chilenos).

Antes de llegar a su hogar, las jóvenes llevaron a Villamizar hasta un supermercado para comprar todo lo necesario. En tanto, la preparación que eligieron fueron ni más ni menos que unos completos chilenos.

Durante el recorrido, el español también quiso conocer más sobre la experiencia de las estudiantes lejos de casa y les preguntó qué era lo que más extrañaban de Chile.

«Da pena. (Extraño) a mi familia y amigas, que son súper importantes para mí», men cionó Esperanza.

Por otro lado, Laura confesó que uno de sus mayores deseos es que «me venga a ver mi familia».

La conversación también dio espacio para hablar sobre los desafíos de vivir en otro país. En ese contexto, Esperanza reconoció que dejar Chile no fue sencillo, aunque aseguró que la experiencia ha valido la pena.

«Nosotras que nos fuimos a un país nuevo sin conocerlo, como que al principio da susto, pero después lo pasas increíble. Las despedidas son duras, pero al final vale la pena», expresó.

Para cerrar el encuentro, Alejandro les consultó qué les gustaría hacer durante su estadía en España y se ofreció a ayudarlas a cumplir ese anhelo.

La respuesta de Laura fue clara: «Vivir la experiencia real de un día madrileño».

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