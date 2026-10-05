05 Oct, 2026. 17:04 hrs
Lluvia en la Región Metropolitana: Alejandro Sepúlveda adelanta precipitaciones y tormentas eléctricas para Santiago
En la tarde de este lunes, el periodista especializado en meteorología de Mega entregó el pronóstico del tiempo para los próximos días en la capital. Revisa cuándo se podría desarrollar lluvia en Santiago.
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