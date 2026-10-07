Álvaro Ballero tendría millonario acuerdo para volver a la TV: filtran cuánto ganaría por semana

Luego de múltiples rumores, se dio a conocer que Álvaro Ballero, habría llegado a un acuerdo para ser parte de «Volverías con tu ex? 3».

La información fue entregada por El Filtrador, medio que dio a conocer que el empresario y recordado participante de «Protagonistas de la Fama» ya habría firmado su participación en el espacio.

Pero no llegaría solo. De acuerdo con el citado reporte, el empresario ingresaría al encierro junto a María José Reyes, una expareja que habría conocido mientras ambos asistían a un gimnasio.

El millonario monto que recibiría

Más allá de su regreso a la televisión, uno de los detalles que más comentarios ha generado es el supuesto acuerdo económico que habría alcanzado.

Según El Filtrador, Álvaro Ballero recibiría cerca de $30 millones por semana mientras permanezca en el reality. Cifra que equivale aproximadamente a a unos 54 sueldos mínimos por cada semana de participación.

Este ingreso también podría generar una situación bastante particular dentro del encierro.

Esto, porque entre las participantes contempladas para el programa estaría Ludmila Ksenofontova, quien fue esposa del empresario. La patinadora rusa, además, actualmente mantiene un vínculo con Carlos «Kaoto» Águila en «Volverías con tu ex? 2».

Asimismo, es importanta señalar que el elenco de «Volverías con tu Ex? 3» todavía no estaría completamente definido.

A esto se suma que el calendario de producción también habría sufrido cambios. Según consignó ADN.cl, las grabaciones del espacio se habrían retrasado entre dos y cuatro semanas respecto de las fechas que se manejaban inicialmente.

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