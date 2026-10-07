¡De impacto! Icónico programa de la televisión chilena llegará a su fin: ya tiene fecha de despedida

Después de varias semanas de dudas, se dio a conocer que el programa de espectáculos «Sígueme» de TV+ llegará a su fin.

La determinación fue informada durante la tarde de este martes 6 de octubre a quienes forman parte del espacio.

«Sígueme» llegará a su fin

Vale señalar que la medida se conoce en medio del proceso de reestructuración que atraviesa TV+ y de los cambios que prepara para su programación.

De acuerdo con lo informado, el programa seguirá apareciendo en pantalla durante algunas semanas más. Sin embargo, su salida definitiva está prevista para fines de octubre.

Actualmente, el panel de «Sígueme» está integrado por Catalina Pulido, Michael Roldán, Pablo Candia y Julia Vial. De ellos. Esta última sería la única que continuará ligada a TV+ una vez que el espacio deje de emitirse.

La decisión forma parte de una serie de modificaciones que la señal está implementando para renovar su oferta durante la segunda parte del año. De esta manera, el canal ha comenzado a darle espacio a nuevos formatos y rostros.

Entre sus recientes incorporaciones aparece «Ya no estoy pa’ esto», programa conducido por Pepa Bello, Francisca Imboden y Elvira Cristi.

Además, la parrilla también sumó «50 y qué?», espacio liderado por César Sepúlveda, Ricardo Fernández y Rodrigo Soto.

La continuidad de «Sígueme» ya había comenzado a generar interrogantes durante septiembre. Esto después de que el canal sumó a su programación a «No es lo mismo», espacio dedicado a la actualidad del espectáculo que llegó a la señal desde Tevex.

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