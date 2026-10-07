Luis Jara llega a Gran Arena Monticello con «El Viaje»: fecha del show y cómo comprar entradas

Luis Jara llegará el próximo sábado 14 de noviembre a Gran Arena Monticello para presentar «El Viaje: La Gala», un espectáculo con el que celebrará el lanzamiento de su nuevo disco.

El concierto comenzará a las 20:00 horas y tendrá como protagonista al álbum «El Viaje», una producción que reúne seis colaboraciones con artistas de distintas generaciones y estilos.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través del sistema Ticketmaster.

Vale señalar que «El Viaje» tiene un significado especial para el intérprete. El proyecto nació a partir de un recuerdo que Luis Jara mantiene desde su infancia.

La importante de «El Viaje» para Luis Jara

Cuando tenía apenas diez años, viajaba en una de las antiguas micros del transporte público. Fue durante uno de esos recorridos cuando tomó una decisión que terminaría marcando su vida: dedicarse a la música.

Esa experiencia se transformó en la inspiración detrás del concepto del nuevo álbum.

«Por eso este viaje es tan significativo, porque une generaciones, porque es una ruta que se fue armando en el camino, pero que ha sido más sólida que cualquier recorrido que pudo haberse escrito en un papel», cuenta Luis Jara.

«Cada colaboración es como si fuera un paradero musical obligado», señaló.

Este es el primer disco de Luis Jara construido completamente a partir de colaboraciones.

«Cada colaboración es como si fuera un paradero musical obligado, que nos obliga a detenernos por un buen rato a escuchar una sonoridad nueva, nuevas energías», explicó.

Los primeros adelantos del álbum ya permiten conocer parte de esta propuesta. Uno de ellos es «Tú me haces falta», canción realizada junto a Entremares.

También está «Tengo Miedo», colaboración con A Los Cuatro Vientos. A estos lanzamientos se sumará próximamente «Empezar de nuevo», tema realizado junto a Ignacio Ormazábal y que apuesta por una mezcla de ranchera y balada.

La gala en Monticello llevará estas nuevas canciones al escenario. Además, contará con la presencia de algunos de los artistas que participaron en el disco. Sus nombres serán anunciados durante las próximas semanas.

El espectáculo también tendrá espacio para los clásicos que han marcado la trayectoria de Luis Jara. Así, el público podrá disfrutar de sus nuevas canciones y reencontrarse con algunos de los éxitos que marcaron su carrera.

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