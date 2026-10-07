Querida figura protagonizó emotiva despedida en programa de Mega: así reaccionó María José Quintanilla

Un emotivo momento se vivió en la última edición de «Dale Play» de Mega. En esta instancia, Carolina Soto se despidió del programa de Mega y recibió el cariño de sus compañeros antes de cerrar esta etapa.

Uno de los momentos más especiales ocurrió cuando María José Quintanilla tomó la palabra para dedicarle un mensaje a la intérprete. La animadora destacó la huella que dejó durante su participación y su aporte al equipo amarillo.

«Queremos darte las gracias, y más que un adiós, yo quiero que sea un hasta pronto», señaló María José Quintanilla.

Además, le entregó un reconocimiento a Carolina Soto y destacó sus distintas cualidades, tanto dentro como fuera del escenario.

«Un reconocimiento para una mujer maravillosa que ha venido a iluminar este programa, que le dio su toque al equipo amarillo, que nos regaló momentos únicos, brillantes, además de su talento y su belleza», indicó la conductura de «Dale Play».

La despedida de Carolina Soto de «Dale Play»

Después de escuchar a sus compañeros, Carolina Soto tomó el micrófono y habló sobre lo que significó ser parte del espacio.

«Gracias por esta gran oportunidad que tengo. El corazón de Dale Play es mucho más de lo que ustedes ven en pantalla», aaseguró.

Además, Soto destacó a los distintos trabajadores que cumplen funciones fundamentales, aunque no aparezcan frente a las cámaras.

«Hay un gran equipo atrás, desde la gente que maquilla, la gente que peina, la gente que barre, la gente que está en dirección, DJ, todo», manifestó entre lágrimas.

Luego, la intérprete volvió a agradecer por la experiencia de estar en «Dale Play».

«Estoy muy agradecida por haber creído en mí (…) qué bueno que haya trabajo para todos y que todo el mundo pueda brillar», cerró.

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