Ibai Llanos quedó en shock al descubrir insólitos nombres de diversos lugares de Chile: Pancho Saavedra no tardó en responderle

Ibai Llanos se propuso encontrar el pueblo o ciudad con el nombre más extraño del mundo. De hecho, le pidió ayuda a sus seguidores y luego comenzó a recorrer distintos puntos del mapa.

El streamer español compartió su búsqueda a través de Instagram. «¿Cuál es el nombre de pueblo más raro del mundo?», preguntó a sus seguidores antes de comenzar a revisar distintas localidades.

Su recorrido partió en España. Allí se encontró con nombres como Villapene, La Polla, Venta de Pantalones, Pepino y Cebolla.

Posteiormemnte, Ibai Llanos comenzó a revisar algunos países de Latinoamérica.

En México apareció Coño, mientras que en Argentina encontró Sal Si Puedes. Sin embargo, la lista que encontró al llegar a Chile terminó llamando especialmente su atención.

«Ojo lo que existe en Chile», comentó el creador de contenido antes de mostrar algunas localidades del país.

Entre los nombres que aparecieron estaban Entrepiernas, Reputo, Pata de Gallina, Purgatorio, Peor es Nada, Oficina de Yugoslavia y Tetillas.

Uno de ellos generó una particular reacción en Ibai. Al encontrarse con el nombre Reputo, el español no pudo evitar las risas y lanzó una pregunta que rápidamente llamó la atención.

«¿Quién coño vive en Reputo?», expresó el streamer español.

La respuesta de Pancho Saavedra

Como era de esperarse múltipes chilenos reaccionaron al video. Entre ellos apareció Francisco «Pancho» Saavedra.

«Estimado, sígame y por interno le cuento. En nuestro programa (Socios por Chile) decidimos llegar a todos los lugares con nombres particulares», escribió.

Luego, Pancho Saavedra comentó una lista de lugares que han sido parte de los recorridos del programa.

Entre ellos mencionó Agua de la Zorra, Reputo, Donde el Diablo perdió el Poncho, Entrepiernas, El Hoyo, Las Coimas, Cariño Botado, La Cresta y Chigualoco.

Finalmente, Pancho Saavedra dejó una particular invitación para el español. «Aquí te espero para que juntos vayamos al final de este viaje en la Punta del Pico», añadió.

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