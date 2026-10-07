«El Chino» del Cajón del Maipo revela detalles del presente de sus amigas parvularias: «Están pasando por un…»

A meses del polémico rescate ocurrido en el Cajón del Maipo, Manuel Orellana, también conocido como «El Chino», entregó detalles sobre el estado actual de las dos educadoras de párvulos que fueron encontradas junto a él.

Recordemos que los tres permanecieron casi una semana atrapados en un refugio en medio de la nieve. El operativo de rescate generó gran preocupación y terminó con los tres de regreso a salvo.

«El Chino» revela detalles sobre el presente de las educadoras

En conversación con Página 7, «El Chino» explicó que las educadoras atraviesan un complicado momento tanto en el ámbito personal como laboral.

Según relató, ambas se encuentran actualmente sin trabajo y han debido recibir apoyo profesional luego de las consecuencias que les dejó lo ocurrido durante los días que permanecieron aisladas.

«Ellas están sin trabajo, están pasando por una situación psicológicamente, mental (…) están ahora con un problema psicológico, están pasando por un tratamiento», señaló.

La situación contrasta con la de Manuel Orellana, quien también fue consultado si es que ha necesitado recurrir a ayuda psicológica después del rescate.

«No yo no estoy con ayuda psicológica», aseguró «El Chino».

El hombre también explicó que tiene información sobre cómo se encuentran debido a viven en la misma comuna.

«Uno sabe igual de dónde son ellas, cómo están. La gente siempre va comunicado sobre las demás personas», afirmó.

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