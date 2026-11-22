El tenis chileno está de luto tras confirmarse la muerte de Ricardo Acuña. Él fue un destacado extenista nacional que falleció a los 68 años y dejó una importante trayectoria en el circuito internacional.

La Federación de Tenis de Chile (Fetech) comunicó la noticia y destacó su legado deportivo, tras representar al país durante las décadas de 1970 y 1980.

Muere a los 68 años Ricardo Acuña, histórico tenista chileno

A través de un comunicado, la entidad expresó sus condolencias por el fallecimiento del exdeportista: “A nombre del tenis chileno, enviamos nuestras sinceras condolencias a su familia y amigos”.

Durante su carrera, Acuña alcanzó el puesto 47 del ranking individual ATP en marzo de 1986, mientras que en dobles consiguió su mejor ubicación en octubre de 1985, cuando llegó al lugar 45.

Uno de los mayores logros del tenista chileno ocurrió en Wimbledon 1985, cuando consiguió instalarse entre los ocho mejores jugadores del torneo.

Durante aquella edición, Ricardo Acuña derrotó al francés Tarik Benhabiles y al australiano Pat Cash, quien era el sexto cabeza de serie y posteriormente conquistaría el campeonato en 1987.

También superó a los estadounidenses David Pate y Robert Seguso, resultados que le permitieron avanzar hasta los cuartos de final.

En esa instancia enfrentó a Jimmy Connors, quien terminó con su participación tras vencerlo por 6-1, 7-6 y 6-2.

Su particular estilo de juego, marcado por sus llamativos saltos, le permitió ganarse el apodo de “Chileno Volador”.

Además de su destacada actuación en Wimbledon, Ricardo Acuña representó a Chile en Copa Davis entre 1979 y 1989.

Durante ese periodo disputó 41 encuentros, con un balance de 23 victorias y 18 derrotas. También integró el equipo nacional que alcanzó los cuartos de final del torneo en 1982.

En marzo de 2016 se conoció públicamente que el exdeportista enfrentaba un diagnóstico de Alzheimer.

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