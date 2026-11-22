Princesa Alba volvió a referirse a una antigua polémica con Dylantero, quien realizó comentarios bastante polémicos sobre su apariencia física cuando comenzaba su carrera musical. Esto, cuando la cantante se hizo conocida con el video de «Mi Only One«, canción que no fue tan bien recibida en las redes.

Durante una conversación en Pelando la Papa, programa de Once Stream, la artista recordó las críticas que recibió del youtuber, tanto por sus canciones como por su cuerpo.

“Se burló mucho de mi cuerpo, de mis pechugas. De mi música, eso me da lo mismo porque cada uno tiene sus gustos, es subjetivo”, expresó.

“Pero, hablar del cuerpo de una mujer, qué tan caídas tiene las pechugas, o si era gorda o flaca. Es empezar a envenenar o perpetuar un relato en las niñas chicas”, cuestionó.

Princesa Alba recordó ácida crítica de reconocido influencer nacional

En ese contexto, Princesa Alba recordó: “Hay muchos niños que no deberían tener redes sociales. Cuando era chica tenía TCA, las críticas no removieron algo interno, pero sí sentía que tenía la misión de sentirme segura con mi cuerpo y ser un referente para las niñas”.

“Lo que me dio rabia es que después Dylantero salía en campañas de ‘no al bullying’ y era como… la hipocresía. Cómo las marcas no pueden averiguar un poquito, de hecho creo que era el gobierno”, señaló.

Finalmente, la artista recordó un encuentro que tuvieron durante una edición de la Teletón.

“Nunca se acercó a pedirme disculpas. De hecho, para la Teletón me lo topé, él estaba detrás mío mientras cantaba el himno. Una vez llegó con su saco de papas a saludarme y le dije: ‘la desfachatez que tienes para saludarme, ni siquiera me vas a pedir una disculpa ni nada’. Él haciéndose full el leso”, concluyó.

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