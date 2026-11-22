Dominga López protagonizó un destacado momento en Miss Universo 2026 luego de presentar un llamativo traje típico inspirado en la Gaviota de Platino del Festival de Viña del Mar.

La modelo chilena subió al escenario del Coliseo de Puerto Rico durante la jornada de este sábado, en una de las actividades más esperadas del concurso de belleza.

El deslumbrante traje típico de Dominga López

El desfile de trajes típicos es una de las actividades más esperadas de Miss Universo, donde las representantes presentan vestuarios inspirados en su cultura, historia y tradiciones.

En esta oportunidad, Dominga López apostó por un diseño que rindió homenaje a la Gaviota de Platino del Festival de Viña, que ha sido entregada a un selecto grupo de importantes artistas internacionales y nacionales.

Más allá de representar el folclor, la modelo llevó al escenario internacional uno de los símbolos más reconocidos del espectáculo nacional.

Pero no sólo eso, y es que la viñamarina llevó el premio auténtico en la pasarela, cortesía de la Municipalidad de Viña del Mar, según mostró en sus redes sociales la alcaldesa de la ciudad, Macarena Ripamonti.

Esta presentación tuvo lugar pocos días antes de la gran final de Miss Universo 2026, donde las candidatas buscarán quedarse con la corona.

El evento está programado para el martes 24 de noviembre y en Chile lo transmitirá Mega. Allí, Dominga López buscará dejar a Chile en lo alto, al igual que sus predecesoras, Emilia Dides e Inna Moll.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MISSOLOGO UNIVERSAL (@missologouniversal)

Leer también: ¡Se convirtió en el primer chileno en tenerlo!: El importante hito internacional que alcanzó Kidd Voodoo en LOS40 Music Awards 2026 en España

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google