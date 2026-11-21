Benja Valencia continúa preparando el lanzamiento de “KOI”, su próximo álbum de estudio, y sorprendió a sus seguidores al revelar el listado de canciones y colaboraciones que formarán parte del proyecto.

El disco llegará a las plataformas digitales el 26 de noviembre y contará con un total de 13 canciones, además de invitados provenientes de Chile, Argentina, Brasil y Puerto Rico.

Benja Valencia reveló el tracklist de su próximo álbum «KOI»

Entre los artistas confirmados destacan Katteyes, Pablo Chill-E, Sinaka, Juanka, Jairo Vera, AK4:20, Lucho SSJ, C Jota, Ramma y Lleflight.

De esta manera, el intérprete reunirá a exponentes de distintas generaciones y estilos de la música urbana, ampliando las colaboraciones que han marcado su trayectoria.

En cuanto a la producción musical, el proyecto contará con el trabajo de BROKKEN612, Distobal, Flackoloyal y Swift.047.

Uno de los adelantos más destacados del álbum es “LA PLAYA”, colaboración de Benja Valencia con Katteyes y Sinaka, que se convirtió en el cuarto sencillo del proyecto.

Aunque inicialmente la canción estuvo cerca de quedar fuera de los lanzamientos, un adelanto comenzó a circular en redes sociales y despertó el interés de sus seguidores.

La respuesta del público impulsó la campaña #FREELAPLAYA, con la que los fanáticos solicitaron su estreno oficial.

Finalmente, el tema llegó a las plataformas digitales y consiguió importantes resultados. Debutó en el primer lugar de YouTube y alcanzó el segundo puesto del ranking Top Chile de Spotify.

Con producción de Flackoloyal y Swift.047, la canción apuesta por un reggaetón veraniego inspirado en los sonidos de comienzos de la década de 2010. Su letra aborda la historia de un romance secreto.

Con estos antecedentes, Benja Valencia se prepara para presentar uno de los trabajos más importantes de su carrera, con varios juntes en un álbum que estará disponible desde el 26 de noviembre.

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