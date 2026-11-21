Leonardo Farkas volvió a referirse a su conflicto con Claudia Schmitd y reveló nuevos antecedentes sobre la relación que mantuvieron cuando la modelo vivía en Estados Unidos.

Durante una entrevista con Fran García-Huidobro en Primer Plano, el empresario aseguró que ayudó económicamente a Schmitd y a su entonces marido, John Bogdan, quien era amigo suyo.

Según relató, la modelo habría permanecido tres años en Estados Unidos sin contar con residencia legal: “Ella no tenía green card, tres años estuvo ahí y no podía salir, estaba ilegal. Yo contraté un abogado, le pagué 50 mil dólares para que le consiga el green card, a ella y a sus hijos, por algo no se separaron en cinco años, si se quedó casada podían pedir la ciudadanía”, afirmó.

Leonardo Farkas reveló desconocida etapa de Claudia Schmidt en Estados Unidos

El filántropo aseguró que su apoyo no se limitó a los trámites migratorios, sino que: “Yo pagaba el departamento, la casa donde arrendaban. Y pagaba el auto de ella, que tenía que ser un Mercedes. Esos son los excesos, señora Fran. Y la casa, según yo, que ella eligió una más grande”, sostuvo.

“Por algo me pedía plata, me pedía plata y me pedía plata. Ahora dice que, ¿cuándo me enojé? Cuando ella en su programa dice que yo nunca los ayudé. Si los ayudaba por él, lógicamente. Por él, porque por ella no la iba a ayudar”, expresó.

Durante la conversación, Farkas también reconoció que comenzó a desconfiar de la modelo y que contrató una empresa de seguridad para revisar sus llamadas y correos electrónicos, según su propio relato.

Además, aseguró que el distanciamiento también habría afectado las relaciones personales de John Bogdan, incluida la que mantiene con su familia.

“Yo estuve la semana pasada con la mamá de él, que tampoco habla con él, a la que yo ayudo. O sea, yo estuve en el cumpleaños 50 de él, que estaba Claudia, habían 50 personas, ni uno de los 50 habla con él, todo le echan la culpa a Claudia, la mamá de él la odia, la odia a todas las otras, pero yo nunca dije nada”, concluyó Farkas.

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