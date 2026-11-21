Leonardo Farkas volvió a referirse a su conflicto judicial con Sergio Rojas y aseguró que no está dispuesto a aceptar disculpas públicas para resolver la querella que presentó contra el conductor de Que te lo digo.

En conversación con Fran García-Huidobro en Primer Plano, el empresario explicó que su objetivo es establecer un precedente frente a las declaraciones del periodista.

La advertencia de Leonardo Farkas

En ese contexto, sostuvo que no quiere repetir lo que, según su versión, habría ocurrido en otros conflictos judiciales de Sergio Rojas.

“Por eso es que yo quiero hacer un precedente. Porque si yo acepto las disculpas públicas, como han aceptado todos los anteriores…”, planteó de entrada.

“Imagínate, si Farkas que es un tipo que tiene plata para los abogados no lo logra y aceptas unas disculpas públicas… ¿qué queda para el resto de la gente? ¡Más va a inventar cualquier cosa!”, expresó.

De esta manera, el empresario insistió en que pretende evitar que este tipo de situaciones, según sus palabras, vuelvan a salirle «gratis» al comunicador.

Durante la entrevista, el filántropo también se refirió a la postura que habría tomado Sergio Rojas: “Dijo que sabe que no va preso y que hay que gastar mucha plata en abogados”, comentó.

“Yo quiero dejar un precedente. Él dice, para la chacota, que va a la cárcel… él sabe que no va a la cárcel con esto. Porque la pena máxima es que tú vas a firmar a la cárcel cada 30 días y el resto no hay que estar… puede estar en el Caribe tomando sol”, señaló.

Asimismo, recordó: “Y este señor Rojas ya ha ido a la cárcel a firmar. Que fue un año y luego fue otro para limpiar sus papeles. Entonces sabe que con eso no le pasa nada”, agregó.

“Pero, después que tu pierdes una, que va a ser la mía, porque la Justicia sí va a funcionar, ahí en la segunda que pierda… ahí sí que va a ir preso”, sostuvo Farkas.

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