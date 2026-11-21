Naya Fácil atraviesa un complicado momento debido a las constantes filtraciones de agua en su penthouse, ubicado en el barrio El Golf, en Las Condes.

Durante las últimas semanas, la influencer ha compartido en sus redes sociales los problemas que enfrenta en la propiedad que adquirió por cerca de $2 mil millones de pesos.

Aunque inicialmente detectó filtraciones en el baño, la humedad comenzó a afectar otros espacios del departamento, incluida la habitación de su hermana.

En ese contexto, Naya Fácil responsabilizó al antiguo propietario: “Me entregó una propiedad no habitable. No puedo ocupar mi baño. Mi hermana lleva viviendo abajo casi dos meses por culpa de esta filtración”, aseguró.

Naya Fácil tomaría drástica decisión sobre su penthouse

Durante una conversación con el periodista Pato Sotomayor, del programa Plan Perfecto de Chilevisión, la empresaria entregó nuevos antecedentes sobre el problema.

Según explicó, contrató a una empresa especializada para identificar las filtraciones. Sin embargo, los trabajos podrían requerir una intervención mayor, que incluiría sellar completamente el techo y realizar nuevas pruebas.

El costo de las reparaciones alcanzaría aproximadamente los $50 millones.

Además, la influencer describió: “No puedo ocupar mi baño porque se llena de agua el suelo y mi hermana no puede usar su pieza porque los cables del techo escurren agua”, relató.

Ante este escenario, Sotomayor reveló que Naya Fácil estaría evaluando una decisión definitiva respecto a la propiedad.

“Ella quiere devolver el penthouse. Se apestó, se choreó”, aseguró el periodista.

Asimismo, indicó que la influencer ya contaría con asesoría legal para abordar un eventual incumplimiento por parte del antiguo dueño.

“Quiere irse de ahí lo antes posible”, cerró.

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