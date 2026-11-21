Kidd Voodoo sumó un nuevo logro a su carrera musical luego de resultar ganador en los LOS40 Music Awards Santander 2026, ceremonia que se celebró este viernes 20 de noviembre en Barcelona, España.

El artista nacional recibió el premio a Mejor Artista o Grupo Revelación de la categoría Global Latina, uno de los reconocimientos que entrega el evento a los talentos que han destacado durante el último año.

La premiación se desarrolló en el Palau Sant Jordi, donde se reunieron importantes figuras de la industria musical internacional.

Kidd Voodoo triunfó en Los40 Music Awards

El intérprete chileno competía en su categoría con otros exponentes que han ganado reconocimiento dentro de la escena musical.

Entre los nominados figuraban Katteyes, Aria Vega, MVRK, ROA y Rawayana, quienes también aspiraban a quedarse con el galardón.

Finalmente, Kidd Voodoo consiguió el reconocimiento, marcando un nuevo hito en su trayectoria y ampliando su presencia en la industria musical internacional.

Su triunfo también representa un logro para la música urbana chilena, que continúa ganando espacio en ceremonias y escenarios fuera del país.

Para celebrar esta fecha, la organización preparó una jornada con presentaciones en vivo de reconocidos artistas, entre ellos Olivia Dean, Emilia, Manuel Turizo, Lola Índigo, Camilo y Quevedo.

Kidd Voodoo, por su parte, asistió a la ceremonia y representó a la música de nuestro país una vez más, consolidándose con un nuevo reconocimiento internacional.

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